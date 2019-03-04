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Kulüpler Birliği, 'yla buluşuyor!

, İspanya Futbol Ligi ile yapılan işbirliği anlaşması sonucunda yarın La Liga yöneticileriyle Mardid'de bir araya gelecek.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 14:31
Kulüpler Birliği, La Liga'yla buluşuyor!

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman ve Süper Lig Kulüp Başkan ve yöneticileri, yarın Madrid'de La Liga yöneticileriyle bir araya gelecek.

Geçtiğimiz günlerde yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilecek olan toplantıda iki ülke liglerinin yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunulacak.

La Liga'nın alanında uzman yöneticilerinin yanı sıra Barcelona ve Valladolid ekiplerinin yöneticilerinin de yer alacağı toplantıda; altyapı, pazarlama, kulüp ve profesyonel lig yönetimi konuları görüşülecek.

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Kulüpler Birliği, La Liga'yla buluşuyor!
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