İbra endişem yok

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün DenizBank ile fastPay uygulaması için imzaladığı iş birliği anlaşmasının basın toplantısında açıklamalarda bulundu. TFF ile Türkiye Bankalar Birliği'nin borçların yapılandırması projesinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini belirten Cengiz,dedi.Mustafa Cengiz, 23 Mart'ta yapılacak olan Mali Kongre'de ibra edilememe gibi bir endişesinin olmadığını belirterek, "Bu sevda işi. Herkesi G.Saray'ın hizmetkârı olarak görüyoruz. İbra edilmeme gibi bir endişem de yok" diye konuştu.Antalyaspor maçıyla uzun bir aradan sonra Türk Telekom Stadı'nda tribünde yerini alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,dedi ve şu bilgiyi verdi: "Burada bir maç oynadığımızda güvenliğe ödediğimiz para 200-250 bin TL. Temizliğe her maç sadece 30 bin TL veriyoruz. Elektriğe 6-7 milyon TL ödüyoruz. 2 ay için ciddi destek aldık Denizbank'tan. Önümüzdeki sezon da reklam ve destekle çalışmalarımız devam edecek."Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali rapor sunulacak, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.