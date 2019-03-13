İbra endişem yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün DenizBank ile fastPay uygulaması için imzaladığı iş birliği anlaşmasının basın toplantısında açıklamalarda bulundu. TFF ile Türkiye Bankalar Birliği'nin borçların yapılandırması projesinin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini belirten Cengiz, "Deniz tükendi. 18 kulübün borcu 15 milyar TL. Gelirleri de bunun 4'te biri. Devlet müdahale etti. Yapılandırmaya Aralık ayında start verildi. Borcu ödenebilir, kulüpleri yönetilebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Birçok kulübümüz için bu son şans. Biz efektif olarak kâra geçtik. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız"
dedi.
YÖNETİCİLİK KALECİLİK GİBİ
Mustafa Cengiz, 23 Mart'ta yapılacak olan Mali Kongre'de ibra edilememe gibi bir endişesinin olmadığını belirterek, "Yöneticilik, kalecilik gibidir. Çabaları gösteriyorsunuz ama küçük görülüyor. Bizim en büyük silahımız doğruluğumuz ve açıklığımız. Bazı eleştirileri görüyorum. Hepsi bizim camiamız ve Galatasaray'ın iyi olmasını isteyen insanlar. Biz hiçbir koltuğa yapışık değiliz.
Bu sevda işi. Herkesi G.Saray'ın hizmetkârı olarak görüyoruz. İbra edilmeme gibi bir endişem de yok" diye konuştu.
REKLAM VE DESTEKLE DEVAM
Antalyaspor maçıyla uzun bir aradan sonra Türk Telekom Stadı'nda tribünde yerini alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "4 ay sonra ilk defa kendi stadımızda talimat değiştiği için maçı izledim. Teşekkür ediyorum Futbol Federasyonu'na. Bizim hakemlerimiz de dahil federasyon ile hiçbir kişisel sorunumuz yok"
dedi ve şu bilgiyi verdi: "Burada bir maç oynadığımızda güvenliğe ödediğimiz para 200-250 bin TL. Temizliğe her maç sadece 30 bin TL veriyoruz. Elektriğe 6-7 milyon TL ödüyoruz. 2 ay için ciddi destek aldık Denizbank'tan. Önümüzdeki sezon da reklam ve destekle çalışmalarımız devam edecek."
DİVAN KURULU BUGÜN
Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda saat 13.30'da başlayacak. Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali rapor sunulacak, kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında görüşmeler yapılacak.