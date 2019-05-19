3 oyuncu sakat kaptan belirsiz

BUGÜN NELER OLDU

Lıgın kader maçında Medipol Başakşehir'de sakatlıkları devam eden Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan görev alamayacak. Sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama olan ve tedavisi süren Emre Belözoğlu'nun durumu ise maç saati belli olacak.Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı'nın, taraftar baskısını da arkasına alacak olan sarı kırmızılıları pas oyunu ve hızlı hücumla durdurmayı hedeflediği öğrenildi.GALATASARAY'DA 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Ryan Donk, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, bugün sarı kart görmeleri durumunda Sivas'ta forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de ise Robinho, Emre Belözoğlu ve Junior Caiçara sarı kart görmeleri halinde Alanya maçında cezalı duruma düşecek. İki ekibin teknik heyeti de oyuncularına gereksiz sertlikten kaçınmaları uyarısında bulundu.