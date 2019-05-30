Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman? Büyük gün!

maçı hangi kanalda saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman? Büyük gün!

EURO 2020 elemeleri öncesinde , hazırlık maçında ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler sorusunun cevabını araştırıyor. Bu sezon performanslarıyla adından söz ettiren Nazım Sangare, Ömer Ali Şahiner, Umut Meras gibi isimler de milli takım kadrosunda yer aldı. İşte Türkiye Yunanistan maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? oynanacak sorusunun cevabı...

Giriş Tarihi: 30.5.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 09:17
Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman? Büyük gün!

Şenol Güneş idaresinde toplanan milli takım ilk hazırlık maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Yunanistan sınavından sonra Özbekistan ile bir hazırlık maçı daha yapacak milli takımımız daha sonra 8 Haziran'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fransa milli takımının yıldız oyuncuları Griezmann, Pogba, Lemar, Giroud, Pavard, Lloris gibi isimler Konya Büyükşehir Stadyumu'nda sahneye çıkacak.

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki mücadele yarın akşam yani 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 21:00'da başlayacak. Bu mücadele TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, geçen sefer kadroya çağırıp forma veremediği isimlere şans tanıyacağını açıklamıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Emre Taşdemir, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Enes Ünal, Cenk Tosun

Karşılaşma Antalya Stadı'nda oynanacak.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman? Büyük gün!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN