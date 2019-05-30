Türkiye Yunanistan maçı hangi kanalda saat kaçta? Türkiye maçı ne zaman? Büyük gün!

Şenol Güneş idaresinde toplanan milli takım ilk hazırlık maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Yunanistan sınavından sonra Özbekistan ile bir hazırlık maçı daha yapacak milli takımımız daha sonra 8 Haziran'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Fransa milli takımının yıldız oyuncuları Griezmann, Pogba, Lemar, Giroud, Pavard, Lloris gibi isimler Konya Büyükşehir Stadyumu'nda sahneye çıkacak.

TÜRKİYE YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki mücadele yarın akşam yani 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 21:00'da başlayacak. Bu mücadele TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, geçen sefer kadroya çağırıp forma veremediği isimlere şans tanıyacağını açıklamıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Emre Taşdemir, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Enes Ünal, Cenk Tosun

Karşılaşma Antalya Stadı'nda oynanacak.