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ne zaman saat kaçta?

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri maçında Arnavutluk ile İstanbul'da karşılaşacak. Peki ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 10:09 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 10:21
Türkiye - Arnavutluk Ümit Milli maçı ne zaman saat kaçta?

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'un 2. maçında yarın İstanbul'da Arnavutluk'u konuk edecek.

Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Müsabakada Lüksemburg'dan hakem Alain Durieux düdük çalacak.

Ay-yıldızlı ekip, İngiltere, Arnavutluk, Andorra, Avusturya ve Kosova'nın bulunduğu 3. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenmişti. Ümit milliler, Arnavutluk'u sahasında da mağlup ederek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki Ümit Milli Takım, Arnavutluk müsabakasının ardından 11 Haziran Salı günü de deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

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Türkiye - Arnavutluk Ümit Milli maçı ne zaman saat kaçta?
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