Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Emre Belözoğlu 1495 gün sonra Fenerbahçe’de

1495 gün sonra ’de

, uzun zamandır transfer görüşmelerini sürdürdüğü ile 1yıllık sözleşme imzaladı. 38 yaşındaki futbolcu 7 sezon formasını terlettiği sar-lacivertli camiaya 4 yıl 1 ay 2 gün (1495 gün) sonra tekrar döndü.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 12:22
Emre Belözoğlu 1495 gün sonra Fenerbahçe’de

Fenerbahçe'de beklenen Emre Belözoğlu transferi resmen açıklandı.

Sarı-lacivertli camiaya 4 yıl aradan sonra geri dönen Milli yıldız, Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza attı. 2008-2009 sezonunda Newcastle United'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Emre, 7 sezon sarı-lacivertli takımda forma giydi. Bu 7 yıllık süre zarfında 6 kez kupa kaldırdı.

38 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde, 2 lig, 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa zaferine ulaştı. Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli formayla son maçına 30 Mayıs 2015 tarihinde Kadıköy'de oynanan Kasımpaşa mücadelesinde çıkmış ve bu maçta 1 de gol kaydetmişti.

525 GÜN SONRA MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMIŞTI

2015 yılında Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir'e transfer olan Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli ekipte 4 sezon forma giydi. İstanbul temsilcisinde 128 maça çıkan deneyimli yıldız, 15 de gol attı. Başakşehir'de performansıyla göz dolduran 38 yaşındaki orta saha, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından 525 gün sonra Ay-Yıldızlı takıma davet edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Kurumsal Eğitimleri Geympileylemeye Geliyorlar
Kurumsal Eğitimleri Geympileylemeye Geliyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Belözoğlu 1495 gün sonra Fenerbahçe’de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN