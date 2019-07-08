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'a veda etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'a transfer olan , 5 yıl formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı için veda mesajı yayımladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 10:52
Numan Çürüksu Osmanlıspor'a veda etti

Numan, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Cümleye neresinden başlayacağımı bilmediğim bir ayrılık. 5 yılımı sabırla, sevgiyle, emekle, mutlulukla geçirdiğim değerli kulübüm Osmanlıspor'la artık yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teşekkürüm çok. Başkanlarıma, bütün personelimize, saha içinde ve dışındaki bütün çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Çok güzel hatıralar ve insanlar biriktirdim. Artık yeni başarılar peşinde koşma zamanı. Yeni kulübümde Allah'ın izniyle var gücümle çalışma zamanı. Hayatıma hoş geldin Giresunspor." ifadelerini kullandı.

Savunmada görev yapan 34 yaşındaki Numan, Osmanlıspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıktığı sezonda 3 kez haftanın 11'ine seçilme başarısı göstermişti.

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Numan Çürüksu Osmanlıspor'a veda etti
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