Beşiktaş için Miguel Trauco iddiası

KANATLARA Tyler Boyd takviyesi yapan, sağ beke Douglas'ı alan ve sol stoper sorununu Martins İndi ile çözen Beşiktaş, sol bek transferinde de mutlu sona yakın… Bu bölgeye Lazio forması giyen Riza Durmisi'yi düşünen siyah-beyazlılar, görüşmelerde ilerleme kaydedemeyince Miguel Trauco'ya yönelmişti. Yönetimin, Flamengo forması giyen 26 yaşındaki Perulu futbolcu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Peru basını da Miguel Trauco'nun bu gece Flamengo'nun Emelec ile oynayacağı Copa Libertodores maçı sonrası İstanbul'a gideceğini yazdı.

MİRİN'İN ÜCRETİNİ KARŞILAYIN YETER!

FRANSIZ kulübü Amiens ile ücret konusunda anlaşamayan Nicolas Isimat- Mirin için bu kez Belçika kulüpleri devrede. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda 27 yaşındaki stoperi gönderme kararı alan siyahbeyazlı yönetim, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Beşiktaş'ın Mirin'i kiralamak isteyen kulüplerden tek şartı, oyuncunun 1 milyon 250 bin Euro olan garanti ücretini karşılamaları.

BURAK'TAN MUTLUSU YOK

BEŞIKTAŞ'TA takım kaptanlığına getirilen Burak Yılmaz, şimdi de 17 numaralı formasına kavuştu. 33 yaşındaki tecrübeli golcü, kendisiyle özdeşleşen 17 numarayı geçtiğimiz sezon Lens kullandığı için alamamıştı. Yeni sezon öncesi takım arkadaşına jest yapan Hollandalı futbolcu, 17 numaralı formayı Burak'a teslim etti. Golcü futbolcu, arkadaşının bu jestine teşekkür ederek karşılık verdi.?