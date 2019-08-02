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resmen 'da! İşte transferin maliyeti

, 'un 23 yaşındaki stoperi 'i 1 yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bordo mavililer Portekizli stoper için Sporting Lizbon'a 60 bin Euro öderken Fernandes'e 1 yıl için 540 bin Euro ödeyecek.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2019 22:51 Güncelleme Tarihi: 2.8.2019 22:55
Ivanildo Fernandes resmen Trabzonspor'da! İşte transferin maliyeti

Trabzonspor'un Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı Ivanildo Fernandes'in maliyetini belli oldu. Buna göre Portekizli oyuncuya gelecek sezon için 540 bin Euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcunun transferinde menajerlik ücreti için de bordo-mavili ekibin kasasından 60 bin Euro çıkacak.

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 540.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. "Futbolcunun geçici transferi kapsamında menajerlik bedeli olarak, 60.000.-EUR ödenecektir."

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Ivanildo Fernandes resmen Trabzonspor'da! İşte transferin maliyeti
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