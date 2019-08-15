Söz annede

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da Daniel Sturridge transferinde sona yaklaşıldı. İngiliz forvet ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varan bordo-mavililerin önünde tek bir engel kaldı:Sturridge'in menajerliğini de yürüten amcasıBordo-mavililer de dün Süper Kupa maçını izlemek için İstanbul'a gelen Grace-DeanYöneticiler tarafından havaalanında karşılanacak olan Sturridge ailesi özel bir rehber eşliğinde şehri gezip, görecek.Trabzonspor'un 2+1 yıl için prensip anlaşmasına vardığı Sturridge'e sezon başına 3.5 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamda anlaşmaya varıldığı da ifade edildi.ve İngiliz basını da sarı-lacivertlilerin teklifinin