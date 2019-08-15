Söz annede

Trabzonspor'da Daniel Sturridge transferinde sona yaklaşıldı. İngiliz forvet ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varan bordo-mavililerin önünde tek bir engel kaldı: Sturridge'in annesi Grace Sturridge...
Sturridge'in menajerliğini de yürüten amcası Dean Sturridge, yıldız oyuncunun annesinin Trabzon'u görmek istediğini yönetime iletti.
Bordo-mavililer de dün Süper Kupa maçını izlemek için İstanbul'a gelen Grace-Dean Sturridge ikilisini bugün Trabzon'a davet ettiler.
Yöneticiler tarafından havaalanında karşılanacak olan Sturridge ailesi özel bir rehber eşliğinde şehri gezip, görecek. Bu gezi sonunda da Grace Sturridge transfer için son sözü söyleyecek
YILLIK 3.5 MİLYON EURO ALACAK
Trabzonspor'un 2+1 yıl için prensip anlaşmasına vardığı Sturridge'e sezon başına 3.5 milyon Euro teklif ettiği ve bu rakamda anlaşmaya varıldığı da ifade edildi. Bilindiği gibi yıldız oyuncu ile Fenerbahçe de ilgilenmiş
ve İngiliz basını da sarı-lacivertlilerin teklifinin 3 milyon 350 bin Euro olduğunu yazmıştı.