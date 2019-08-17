Sahaya girene hapis cezası

BUGÜN NELER OLDU

4 temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 12 Temmuz'da yürürlüğe giren 7182 sayılı Kanunla, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklik yapıldı. Bu kapsamda,Bu şahısların müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde ise üç aydan bir yıla kadar verilen hapis cezası bir yıldan üç yıla kadar olarak değiştirildi.