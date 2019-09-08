Göbeğimiz çatladı!

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Futbol Takımımız grubun en zayıf halkası Andorra'yı yenerken ecel terleri döktü. Uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahne alan Ay-Yıldızlı ekibimiz, sahasına kapanan rakibi karşısında zorlandı. Buna rağmen Yusuf Yazıcı'nın direkte patlayan topu başta olmak üzere birçok pozisyon buldu. Gol için 89. dakikaya kadar bekleyen Milliler, Ozan Tufan'la ipten döndü* Zayıf Andorra'ya karşı favori olarak sahaya çıkan ve üç puanı rahat alacağı söylenen milliler maça beklendiği gibi hızlı başladı.Rakibe top göstermeyen ay-yıldızlılar hücumda boşluk aradı ancak bulamadı.* İlk yarı rakip kalede yeterli fırsatlar bulmakta zorlanan millilerin Cenk ile 39. dakikada yakaladığı fırsatta top direğe çarparak dışarı çıktı.* Özellikle kanattan yapılan ortaların sayısı bir hayli fazlaydı. Ancak bu ortalar Andorra'nın kaptanı Lima'dan bir duvar gibi dönüyordu.İrfan ve Zeki'nin sayısız ortasında birkaç kez Cenk ayağına gelen fırsatları geri tepti.* Galibiyet için zaman daralırken imdada Yusuf ve Ozan yetişti. Yusuf'un kornerden harika kestiği ortaya Ozan da aynı güzellikte kafa vuruşu gerçekleştirdi ve Andorra'yı zor da olsa mağlup ettik. Andorra dün akşam bize futbolun sahada oynandığını ve hiçbir rakibin küçümsenmeyeceğini gösterdi.TFF yöneticisi Hamit Altıntop, "Andorra karşısında önemli olan 3 puandı. Doğruları yaptık, güzel futbol vardı. Hocamız takımı çok iyi hazırlamış" dedi. Altıntop, G.Saray teknik heyetine verilen cezaların sorulması üzerine de "Burası kulüpleri konuşma yeri değil. Ama Türkiye'de her zaman bir yerlerden tepki, eleştiri oluyor. Sağdan sola, soldan sağa esiyor" diye konuştu. Altıntop, son olarak Hakan Çalhanoğlu'na yönelik eleştirileri değerlendirdi: "Oynadığı takım, forması belli. Böyle arkadaşlarımızı el üstünde tutacağımıza zor durumda bırakıyoruz."Galibiyeti getiren golümüzü bulan Ozan Tufan, ortaya koydukları futbolun skora daha farklı yansıması gerektiğini söyledi. Ozan "İyi oyuna rağmen sahada kötü bir skor vardı. Golü geç bulduk ama hedefimiz iki maçta 6 puan yapmaktı. İlk 3 puanı da aldık. Kendim ve ülkem adına gururluyum, mutluyum. Emre ağabey de 100. maçını oynadı. Kolay değil... Onun gibi profesyonel karakterli biri ile oynamak çok güzel. Onu da tebrik ediyorum" diye konuştu.H Grubu'nda oynanan diğer maçlarda Fransa, Arnavutluk'u 4-1, İzlanda da Moldova'yı 3-0 mağlup etti. Fransa'daki karşılaşmaya ise milli marş krizi damga vurdu. Statta ilk olarak Arnavutluk marşı yerine Andorra'nın marşı çalındı. Rakip takım tribününden yükselen ıslık üzerine, "Yanlışlık için özür diliyoruz. Ermenistan milli marşı şimdi başlıyor" anonsu yapıldı ve çalındı. Arnavut oyuncuların maça çıkmayacağız resti üzerine bu kez hoparlörden doğru marş verildi.