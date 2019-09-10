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neden 'ı tercih ettiğini açıkladı

'ın Kolombiyalı yıldızı , 'nde yapılan idman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 10.9.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 11:01
Radamel Falcao neden Galatasaray'ı tercih ettiğini açıkladı

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Falcao'nun açıklamalarında öne çıkanlar:

"Galatasaray'ın teklifi hazıranın başında geldi. İlk konuşulmaya başlandığından itibaren inanılmaz pozitiftim. Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu biliyordum. Bir yandan Fatih Terim faktörü çok önemli oldu. Çok önemli bir hocayla çalışacaktım."

"Türkiye'de başka takımdan teklif almadım ama Avrupa'dan, Amerika'dan teklifler vardı. Benim için Şampiyonlar Ligi, Avrupa'da başarı çok önemliydi. Şu an Galatasaray'da iyi bir kadro var. Bu coşkulu taraftarla Avrupa'da da iyi işler yapabiliriz"

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Radamel Falcao neden Galatasaray'ı tercih ettiğini açıkladı
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