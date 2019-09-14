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, yuhalandığı maçta 'yi galibiyete taşıdı

ile 'nde aynı grupta yer alan Saint-Germain, ligde ağırladığı Strasbourg'u 'ın 90+1'de attığı golle geçti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 20:50
Neymar, yuhalandığı maçta PSG'yi galibiyete taşıdı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), evinde ağırladığı Strasbourg'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek olan PSG, beşinci hafta mücadelesinde sahasında Strasbourg'u ağırladı.

Paris ekibi, Neymar'ın 90+1'de attığı şık golle 1-0 kazandı.

Yaz transfer döneminde adı Barcelona ile anılan ve takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Brezilyalı yıldız Neymar, maçtan önce ve maç sırasında bazı PSG'li taraftarlarca yuhalanarak protesto edildi.

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Neymar, yuhalandığı maçta PSG'yi galibiyete taşıdı
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