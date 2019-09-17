Galatasaray'ın Avrupa'da deplasman "kabusu"

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında yarın Club Brugge ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında son dönemde deplasmanda başarısız performans sergiledi.

Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 17 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Galatasaray, söz konusu dönemdeki 17 dış saha mücadelesinde rakiplerine 14 kez yenilirken, 3 beraberlik alabildi.

Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Juventus ile Kazakistan'ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü. Galatasaray, son olarak geçen sezon Benfica ile dış sahada 0-0 berabere kaldı.

- DIŞ SAHADAKİ SON 5 MAÇTA GOLÜ YOK

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 5 müsabakada gol de bulamadı.

Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 5 deplasman maçında sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

- ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE DEPLASMAN GALİBİYETİNE HASRET

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de deplasman galibiyetine hasret kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın futboldaki en büyük organizasyonunda dış sahadaki son 14 karşılaşmada galibiyet alamadı.

"Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 14 dış saha maçında 2 beraberlik, 12 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 33 gole engel olamadı.

- DEPLASMANDA SADECE 5 MAÇ KAZANDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 55 karşılaşmanın 5'ini kazanıp, 10'unda berabere kaldı. Galatasaray, 40 dış saha mücadelesinde ise rakiplerine yenildi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 113 gol gördü.

- KALESİNİ GOLE KAPATMAKTA ZORLANIYOR

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 26 maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü bir seriye imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 26 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyemedi. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak geçen sezon Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenilerek gol yeme serisini sürdürdü.

Galatasaray, bu 26 karşılaşmada 58 gol yerken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.