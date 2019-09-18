Erdoğan TFF’yi kabul etti

BUGÜN NELER OLDU

Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, Erdal Bahçıvan, Yılmaz Büyükaydın, Yönetim ve İcra Kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Yönetim Kurul üyeleri Mustafa Çağlar, Hasan Akıncoğlu, Alkın Kalkavan, İsmail Erdem, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ve Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı. Türk futbolundaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantının ardından