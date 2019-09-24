Trabzonspor'da zincirleme kaza

KARAMAN'A TEPKİ VAR

UZATMADA gelen golle yıkılan Trabzonsporlu taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman'a tepki gösterdi. Özellikle değişiklik için çok bekleyen Karaman'ı oyunu okuyamamakla suçlayan bordo- mavililer, bu anlayışla sezonun zor biteceği yönünde görüş belirtti.

Karşılaşma sonrası takımının genel performansından memnun olduğunu söyleyen Karaman ise, "Penaltı başta olmak üzere galip gelecek pozisyonlar bulduk. Basit gördüğümüz pozisyonlar bize pahalıya mal oluyor. Olmuyor bazen, detay hesabında hata yapıyoruz. Beşiktaş zor maç olacak. En iyi hazırlığımızı yapacağız" dedi.

YENİLMEZLİK SERİSİ BİTTİ

DEMIR Grup Sivasspor yenilgisiyle birlikte, Trabzonspor takımının Süper Lig'de deplasmanda 9 maç, toplamda ise 16 maç süren uzun yenilmezlik serisi sona erdi.

SÖRLOTH KIZDIRDI

MAÇIN 77. dakikasında kullanılan köşe vuruşunda Aaron'un Sörloth'a ayağını çok kaldırarak yaptığı müdahale sonrası hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Ancak topun başına geçen Sörloth, vuruşu dışarı gönderdi. Taraftarlar, fırsatı harcayan Norveçli forvete tepki gösterdi.

SİVAS'TAN ÇIKIŞ YOK!

Trabzonspor'u yenerek 4. sıraya yükselen Sivas, lige şampiyonluk parolasıyla başlayan takımlardan puan almayı başardı. İlk haftada Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Yiğido, 4. haftada Başakşehir ile 1-1 berabere kalmıştı.

BİR GÖRÜŞ - BÜLENT TİMURLENK

ÜNAL Karaman'ın 5 sakatı varken Sivas gibi zorlu bir deplasmanda Getafe mağlubiyeti sonrasında rotasyon yapma lüksü yoktu. Geçen hafta G.Birliği karşısında sallanan defansı Madrid'te kaleci Uğurcan ayakta tutmuştu. Dün erken golle öne geçmelerine rağmen aynı G.Saray'ın düştüğü hataya düştüler. İkinci gol gelmeyince Sivas oyunun içinde kaldı. 1-1 sonrasında ev sahibi takım, pozisyonlarını artırdı. VAR kararıyla gelen penaltı Karaman'ın takımı için büyük şanstı. Sosa'nın olduğu bir takımda penaltıyı Sosa atar. Sörloth kaçırdı. Ardından sanki geçen haftanın bir kopyası yine son dakikalarda gelen mağlubiyet golü... Getafe maçının ardından Karaman'ın bu kadar sakatı varken iki kulvardan birinden feragat edebileceğini, burada da elbette önemli olanın Süper Lig olduğunun altını çizmiştim. Karaman da çıkardığı 11 ile bu yönde hareket etti. Penaltıyı atsalardı 3 puanı alırlardı. Basit goller yemekten her zaman şikâyet eden Rıza Çalımbay, bu kez gülen taraf oldu.

- Hakem analizi - ERMAN TOROĞLU: Bakın bakalım kaleci nerede

Beşiktaş gibi bir başka eriyen takım da Trabzonspor. O da hızla aşağı doğru gidiyor. Bunun sebebini de Başkan Ağaoğlu'na sormak lazım. Hakemlere dediler ki, "Penaltı atışı yapılırken kesinlikle kalecinin bir ayağı çizgide olacak". Bakın bakalım Trabzon'un kaçan penaltısında topa vurulduğu an kaleci nerede? Buna da Trabzonspor, "kural ihlali" diye itiraz edecektir. Yıllardır hakemler taç atışlarını hem doğru yerden yaptırmıyor hem de doğru taç atışları yapılmıyor. Fenerbahçe sopayı gösterdi, hakem hazretleri artık doğru taç attırmaya başladılar. Yani bir işi yaptırmak için illa dayak yemeleri lazım. Tabii mecazi anlamda...

QNB FİNANSBANK'TAN 1.9 MILYON TL

Trabzonspor ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yapılan görüşmeler sonunda dün 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Buna göre QNB Finansbank'ın logosu maç formasının kolunda yer alacak. Bordo-mavililer, bu anlaşmadan 1.9 milyon TL kazanacak.

PARMAK SÖZLEŞME UZATTI

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın ardından Abdulkadir Parmak'ın da sözleşmesi uzatıldı. Genç oyuncunun sezon sonunda bitecek olan kontratının son bir yılı opsiyonlu olmak üzere 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldığı aktarıldı. Opsiyon kullanım hakkının kulübe ait olduğu ve oyuncuya 2019-20 sezonu için 2 milyon 600 bin, 2020-21 sezonu için 2 milyon 990 bin, 2021-22 futbol sezonu için 3 milyon 438 bin 500, 2022-23 sezonu için 3 milyon 954 bin, 2023-24 opsiyon sezonu için de 4 milyon 547 bin lira ödeneceği bildirildi.

RIZA ÇALIMBAY: ÇOK İSTEDİK VE BAŞARDIK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımını galibiyetten dolayı kutladı. Geriye düşmelerine rağmen maçtan kopmadıklarına vurgu yapan Çalımbay, "Maçtan hiç kopmadık ve kazanmayı başardık. Sivas benim doğup büyüdüğüm yer. Benim için Sivas ve Beşiktaş çok önemli" şeklinde konuştu.