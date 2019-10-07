Dorukhan Toköz 5 ay yok

Cisse ile girdiği ikili mücadelede dizinin üstüne düşen Dorukhan Toköz, acılar içinde yerde kaldı. 23 yaşındaki futbolcu, 73. dakikada sedyeyle oyundan alındı. Hastaneye kaldırılan oyuncunun sağ diz kapağında çıkık ve buna bağlı olarak kıkırdak kopması tespit edildi.

Dizinden operasyon geçirecek Dorukhan'ın 5 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Maçın ardından Abdullah Avcı, yardımcıları, yöneticiler ve futbolcular hastaneye giderek Dorukhan'ı ziyaret etti. Öte yandan 88'de sakatlanmasına rağmen değişiklik hakkı dolduğu için devam eden ancak 2 dakika sonra kenara gelen N'Koudou'nun sağ üst arka adalesinde grade 2 zorlanma, Oğuzhan Özyakup'un ise sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edildi. N'Koudou'nun 4, Oğuzhan'ın ise 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

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Dizinden sakatlık geçiren Dorukhan Toköz, sahayı sedyeyle gözyaşları içinde terk etti. Kaptan Burak alnından öptüğü takım arkadaşını teselli etmeye çalıştı. Başkan Fikret Orman da hastaneye gitti ve bilgi aldı.