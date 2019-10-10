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, hazırlıklarına devam etti

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 12 Ekim Cumartesi günü özel maçta Eskişehirspor’u konuk edecek , günü tek antrenmanla değerlendirdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 23:32
Konyaspor, hazırlıklarına devam etti

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular Riad Bajic, Erdon Daci, Levan Shengelia ve Ali Karakaya katılmazken, Paolo Hurtado hazırlıklarını atletik performans antrenörü Alper Aşçı yönetiminde sürdürdü.

Salonda iki grup olarak yapılan core ısınma ve ağırlık çalışması ile başlayan antrenmanın sahada gerçekleşen ilk bölümünde futbolcular derin beyin koordinatörü Oğuzhan Gözek'in yönetiminde dikkat, odaklanma ve konsantrasyon yetilerini geliştiren Alman metodu çeşitli oyunlar oynadı.

6'ya 3, tempolu koşu çalışması ile devam eden antrenman turnuva maçları ile sona ererken, turnuvanın galibi Ali Çamdalı'nın kaptanlığını yaptığı kırmızı takım oldu.

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Konyaspor, hazırlıklarına devam etti
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