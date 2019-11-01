Keogh bu kez kazanamadı

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İngiltere'de Derby Country yönetimi kaptan Richard Keogh'u kadro dışı bırakırken tartışmalar da beraberinde geldi. 33 yaşındaki oyuncu geçen ay, takım arkadaşı Tom Lawrence'ın yaptığı kazada arka koltukta oturuyordu… Kaptan, kullanılamaz hale gelen araçtan zorlukla çıkarken bacağında oluşan kırıklar ve diğer sorunlar nedeniyle 1 yıl sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Yönetim, olayda oyuncuların alkol nedeniyle büyük hatası olduğuna kanaat getirip başta Keogh olmak üzere araçtaki tüm oyunculardan indirim istedi.