İlk hamle Ricardo Rodriguez

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da ara transferde öncelik sol beke verildi.Sarı-kırmızılı kulüp, aradığı sol beki İtalya'da buldu. Milan forması giyeniçin düğmeye basıldı.Galatasaray'ın Club Brugge ile maç yaptığı günün sabahında Türk Telekom Stadı'nda ilk transfer görüşmesi gerçekleşti. İstanbul'a gelen Ricardo Rodriguez'in menajeri, sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturdu.FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan sarı-kırmızılılar, İsviçre Milli Takımı'nın sol beki için satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye soktu.2017 yazında 15 milyon Euro'ya Milan'a gelen ve 2021'e kadar sözleşmesi olansergiledi. Bu sezon formasını Fransız yıldız Theo Hernandez'e kaptıran 27 yaşındaki Şili asıllı İsviçreli sol bek, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Milan'ın da zorunlu opsiyon şartıyla transfere sıcak yaklaştığı gelen haberler arasında.