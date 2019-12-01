Atletico Madrid'i Messi'nin golüyle yenen Barcelona, lig liderliğini bırakmadı! - Atletico Madrid 0 - 1 Barcelona (MAÇ SONUCU)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 15. haftasında deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 yenen Barcelona, liderliğini korudu. Wanda Metropolitano Stadı'nda şiddetli yağış altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının 86. dakikasında Lionel Messi ile golü bulan Barcelona, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Puanını 31'e çıkaran Barcelona, averajla Real Madrid'in önünde liderliğini sürdürdü. Bu sezon La Liga maçlarında sahasında ilk yenilgiyi alan Atletico Madrid ise 25 puanla 6. sıraya geriledi.

ATLETİCO TARAFTARINDAN GRİEZMANN'A TEPKİ

Bu arada Atletico Madrid taraftarları, yaz döneminde tartışmalı bir şekilde takımdan ayrılarak Barcelona'ya transfer olan Fransız futbolcu Antoine Griezmann'a büyük tepki gösterdi.

Karşılaşma başında "Griezamann öl" diye tezahürat eden Atletico Madrid taraftarı, maç boyunca top ayağına her geldiğinde Fransız futbolcuyu ıslıkladı.

Diğer yandan Katalonya'daki olayların etkisiyle güvenlik sebebiyle 26 Ekim'den 18 Aralık'a alınan 10. haftadaki Barcelona-Real Madrid maçından dolayı her iki takımın da bir maç eksiği bulunuyor.