Aytemiz Alanyaspor'un "yabancı taraftar grubu"

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşamayı tercih eden yabancı uyruklulardan bazıları, doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kalarak yerleştikleri ilçenin Süper Lig'deki takımı Aytemiz Alanyaspor'u tutkuyla destekliyor.

Asker emeklisi olan ve ilçede 16 yıldır yaşayan Norveç uyruklu Katrina Jacopsen, fanatiği olduğu Aytemiz Alanyaspor'un maçlarını takip ederken bir grup kurmaya karar verdi.

Çevresindekilerin de desteğiyle sosyal medyada kurduğu yabancı taraftar grubuyla ilçenin takımını soluksuz destekleyen Jacopsen ve arkadaşları, maçtan önce restoranda buluşup, birlikte stada giriş yapıyor.

İlçedeki 31 bin 500 yerleşik yabancıdan Passolig üyesi olan 1500 kişiden çoğu maç günleri tribündeki yerlerini alıyor.

ALANYASPOR'U 3. LİGDEN BU YANA TAKİP EDİYOR

Jacopsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolu çok sevdiğini, Alanyaspor 3. ligde mücadele ederken maçlarına gitmeye başladığını söyledi.

Maçları izledikçe Alanyaspor'un en koyu taraflarından birisi haline geldiğini anlatan Jacopsen, "Çevremdeki bazı yerleşik yabancılar da bu tutkumu görünce 'Passolig nasıl alınır, maçı nasıl izleriz' diye sormaya başladılar. Onlara, kulüp yönetiminin de desteğiyle yardımcı olduk. Sonra sayımız artınca neden bir taraftar grubu kurulmasın fikri ortaya çıktı. Grupta şu an 700 kişi var. " dedi.

Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Welinton, Nsakala, Tzavellas, Siopis gibi oyuncuları çok beğendiğini dile getiren Jacopsen, bu yılın en iyi transferinin ise Siopis ve Bakasetas olduğuna inandığını ifade etti.

Jacopsen, diğer taraftar grupları "Şimşekler" ve "Yörükler" ile aralarının çok iyi olduğunu bildirdi.

"ALANYASPOR TARAFTARI OLMAK ÇOK ZEVKLİ"

Norveçli 51 yaşındaki Siv Koteng de 1995'te geldiği Alanya'yı çok sevdiği için burada yaşamaya karar verdiğini belirtti.

Alanya'yı her yönüyle yaşamayı sevdiğini vurgulayan Koteng, "Dört yıl önce ilk kez bir maça gittim. Trabzonspor maçıydı. Çok sevdim. Ondan sonra da maçları izlemek bir tutku haline geldi. Hem Alanyaspor hem de Manchester United'ı tutuyorum. Alanyaspor taraftarı olmak çok zevkli. Yabancı uyruklu birisi olarak takımın formasını giydiğinizde herkes size bakıyor ve çok ilgi çekiyor. Bu da beni sevindiriyor." diye konuştu.

İLK KEZ MAÇ İZLEMEYE GİDECEK

İsveçli Nils Fröjden ise 8 yıldır ilçede yaşadığını, arkadaşlarıyla zaman geçirmek için ilk kez bir maça gideceğini belirtti.

Fröjden, "Normalde futbolla ilgilenmiyorum ama bu grupla maça gitmek çok keyifli olacak. Belki bu maçtan sonra sürekli gitmeye başlarım." ifadesini kullandı.

"KENTİN TAKIMINI DA SAHİPLENMELERİ GURUR VERİCİ"

Yabancı uyruklu taraftar grubunun buluşma noktası restoranın sahibi Ali Yönet, genelde Norveç, İsveç, İrlanda ve İngiliz uyrukluların iş yerinde toplanıp maça gittiklerini söyledi.

Yabancıların zaman zaman bilet ve Passolig kartları almalarına yardımcı olduğunu anlatan Yönet, yerleşik yabancıların kentin takımını da sahiplenmelerinin gurur verici olduğunu kaydetti.