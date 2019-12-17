Aston Villa 5 - 0 Liverpool (MAÇ SONUCU)

İngiltere Lig kupası çeyrek final maçında Aston Villa ile karşılaşan Liverpool, deplasmanda oynadığı maçtan 5-0'lık farklı skorla mağlup olarak ayrıldı. İşte maçtan detaylar...

İngiltere devlerinin bir aray geldiği karşılaşmada Aston Villa'ya galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada kendi kalesine Morgan Boyes, 37. ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia ve 90+2'de Wesley'den geldi.

Sahaya U23 takımıyla çıkan Liverpool, 19 yaş ortalamalı kadrosuyla tarihin en genç ilk 11'i olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmanın böyle sonuçlanmasıyla Aston Villa finale çıkarken, Liverpool kupaya veda etti.