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5 - 0 (MAÇ SONUCU)

karşılaşmasında yeşil sahada ile bir araya geldi. Lig kupası müsabakasında Aston Villa'ya konuk olan Liverpool 5-0'lık farklı skorla mağlup oldu. İşte maçın tüm detayları...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 00:51 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 00:52
Aston Villa 5 - 0 Liverpool (MAÇ SONUCU)

İngiltere Lig kupası çeyrek final maçında Aston Villa ile karşılaşan Liverpool, deplasmanda oynadığı maçtan 5-0'lık farklı skorla mağlup olarak ayrıldı. İşte maçtan detaylar...

İngiltere devlerinin bir aray geldiği karşılaşmada Aston Villa'ya galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada kendi kalesine Morgan Boyes, 37. ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia ve 90+2'de Wesley'den geldi.

Sahaya U23 takımıyla çıkan Liverpool, 19 yaş ortalamalı kadrosuyla tarihin en genç ilk 11'i olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmanın böyle sonuçlanmasıyla Aston Villa finale çıkarken, Liverpool kupaya veda etti.

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Aston Villa 5 - 0 Liverpool (MAÇ SONUCU)
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