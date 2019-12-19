Fatih Terim hakkında "mafya mısın" diyen Gökhan Çıra özür mesajını kaldırdı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'un Galatasaray'ı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından sevinç paylaşımlarıyla Galatasaray taraftarının tepkisini çeken Gökhan Çıra, Salı akşamı oynanan Tuzlaspor - Galatasaray maçından sonra da olayların başrolü olmuştu. Fernando Muslera'nın kendisine yumruk attığını iddia eden Gökhan Çıra, daha sonra açıklamalarda bulunmuştu.

Haber Global'e yaptığı açıklamada çarpıcı iddialarda bulunan Çıra, "Maçtan önce Fatih Terim yardımcı hocamın omzundan tutup 'Gökhan Çıra sen misin?' Diye soruyor. Mafya mısın sen ya? Sen kimsin? Beni istediği zaman bulabilir. Evimi herkes biliyor." dedi.

Gökhan Çıra, Instagram'dan özür mesajını kaldırdı.

TUZLASPORLU GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu'da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi. Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu.

Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Çıra, şimdilerde Tuzlaspor'da forma giyiyor.