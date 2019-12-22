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- derbisini değerlendirdi! Çarpıcı penaltı yorumu

'nin Süper Lig'in 16. haftasında 'ı konuk ettiği maçı Sabah Gazetesi yazarı yorumladı. Usta yorumcu Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı değerlendirirken sarı lacivertlilerin attığı ikinci golün öncesinde Beşiktaşlı oyuncuların penaltı beklediği pozisyonu ve 'ın çift vuruşa sebebiyet veren hatasıyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Erman Toroğlu'nun Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için yaptığı tespitler...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 20:12 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 20:13
Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! Çarpıcı penaltı yorumu

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasına , 'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı , A Spor canlı yayınında yorumladı. Toroğlu; Luiz Gustavo'nun ortasında Rebocho'ya çarpan ve 'ın penaltı verdiği pozisyonu yorumlarken sarı lacivertlilerin ikinci golü öncesinde Beşiktaş'ın faul beklediği pozisyonu da değerlendirdi. Usta yorumcu Beşiktaş'ın golü öncesinde Çakır'ın faul verdiği pozisyonu da yorumladı. İşte Toroğlu'nun o tespitleri...

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Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! Çarpıcı penaltı yorumu
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