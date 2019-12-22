Erman Toroğlu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi! Çarpıcı penaltı yorumu

Süper Lig'de 16. hafta karşılaşmasına Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, A Spor canlı yayınında yorumladı. Toroğlu; Luiz Gustavo'nun ortasında Rebocho'ya çarpan ve Cüneyt Çakır'ın penaltı verdiği pozisyonu yorumlarken sarı lacivertlilerin ikinci golü öncesinde Beşiktaş'ın faul beklediği pozisyonu da değerlendirdi. Usta yorumcu Beşiktaş'ın golü öncesinde Çakır'ın faul verdiği pozisyonu da yorumladı. İşte Toroğlu'nun o tespitleri...