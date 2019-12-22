Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe başkanı Ali Koç tek tek yanıtladı! Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve istifa iddiaları....

başkanı tek tek yanıtladı! , ve istifa iddiaları....

Kulübü başkanı , Süper Lig'in 16. haftasında derbisinde aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından çıkan iddialarla ilgili konuştu. 'ın maç sonrasında yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarının ardından takım kaptanı ile tartıştığı ve yönetime istifasını sunacağı yönünde haberler çıkarken Koç, bu iddiaları tek tek yanıtladı. İşte Ali Koç'un Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı açıklamalar...

Giriş Tarihi: 22.12.2019 22:15 Güncelleme Tarihi: 22.12.2019 22:16
Fenerbahçe başkanı Ali Koç tek tek yanıtladı! Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve istifa iddiaları....

Süper Lig'de 16. haftanın merakla beklenen maçında , 'ı evinde 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik puanların sahibi oldu. Sarı lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü maç sonrasında hafta içi bir açıklama yapacağını söyledi ve bu açıklamaların ardından deneyimli teknik direktörün takım kaptanı ile sorun yaşadığı ve istifa edeceği bilgileri yayıldı. İddiaları tek tek yanıtlayan Koç, Türkiye Futbol Federasyo'nun geçtiğimiz haftalarda aldığı ve sonrasında geri çektiği limit artırma kararının arkasında Fenerbahçe'nin talebi bulunduğu yönündeki iddiaları da yanıtladı. İşte 'un o sözleri...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe başkanı Ali Koç tek tek yanıtladı! Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve istifa iddiaları....
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN