Fenerbahçe başkanı Ali Koç tek tek yanıtladı! Ersun Yanal, Emre Belözoğlu ve istifa iddiaları....

Süper Lig'de 16. haftanın merakla beklenen maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı evinde 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik puanların sahibi oldu. Sarı lacivertlilerin deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal maç sonrasında hafta içi bir açıklama yapacağını söyledi ve bu açıklamaların ardından deneyimli teknik direktörün takım kaptanı Emre Belözoğlu ile sorun yaşadığı ve istifa edeceği bilgileri yayıldı. İddiaları tek tek yanıtlayan Koç, Türkiye Futbol Federasyo'nun geçtiğimiz haftalarda aldığı ve sonrasında geri çektiği limit artırma kararının arkasında Fenerbahçe'nin talebi bulunduğu yönündeki iddiaları da yanıtladı. İşte Ali Koç'un o sözleri...