Lidere selam dur

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BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de gümbür gümbür giden Demir Grup Sivasspor, dün evinde konuk ettiği Göztepe'den istediğini tek golle aldı… Kar yağışı altında oynanan mücadelede ilk yarı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda baskısını arttıran Yiğido, 66. dakikada Yatabare ile ağları havalandırıp sahadan 3 puanla ayrıldı.sezonun ilk yarısını en yakın takipçisinin 4 puan önünde zirvede tamamladı.SiHaziran'da sözleşmeleri bitecek olan iki yıldız futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç, maç sonrası transferle ilgili konuştu. İki oyuncu da, "Kararı yönetim verecek. Ancak takımı yarı yolda bırakmak bize yakışmaz" ifadesini kullandılar.Tersbir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularını kutladı. Mert Hakan ve Emre'nin transferiyle ilgili soruları da yanıtlayan Çalımbay, "Yarıda bırakıp gitmek onlar için de bizim için de zor olur. Önlerinde iyi bir 2. yarı var, büyük takım hedefleri var. Sezon sonu gitmek en doğrusu" dedi.Geçtiğimizsezonu 41 puanla tamamlayan Sivasspor'un ilk yarıdan 37 puana ulaşması tesadüfle açıklanamayacak kadar önemli bir başarı. Rıza Çalımbay'ın önemli dokunuşları, vasat altı futbol oynayan takımı, 6 ayda zirveye çıkardı. Rakibe göre taktik planlar, oyuna giren hamle oyuncularının her daim hazır olması, yerli futbolcuların Avrupa Şampiyonası'nda olma hayalleriyle de gösterdikleri üst düzey futbol zirvenin gelmesinin sebepleri arasında görünüyor.