Süper Lig'de ara transfer dönemi resmen başlıyor. Ligin ilk yarısını liderin 5 puan arkasında 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da sıcak saatler yaşanıyor. Orta saha bölgesine transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan Karadeniz ekibi, Stoke City'den Ndiaye ile anlaşma sağlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Trabzon'a da gelen Senegalli yıldız, bordo-mavili formayı giymişti.

KAP BİLDİRİMİ GELDİ!

Trabzonspor, Badou Ndiaye'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."



Ndiaye geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelirken fotoğraf paylaşmıştı

NDIAYE KİMDİR?

Tam adı Papa Alioune "Badou" Ndiaye olan futbolcu, 27 Ekim 1990'da Dakar'da doğdu. Futbol hayatı 2008 yılında Diambars ile başladı. 5 yıl burada oynayan Ndiaye, 2012 yılında kiralık olarak oynadığı Bado/Glimt takımına, 2013 yılında transfer oldu. 2 yıl oynadığı bu takımda, 73 maça çıktı ve 25 gol attı.

2015 yılında Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'a transfer oldu. 2017 yılında ise Galatasaray'a 7,5 milyon bonservis ücreti ile transfer oldu. Sarı kırmızılı forma ile başarılı bir sezon geçiren futbolcu, 2018'de Stoke City'e 16 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Galatasaray, oyuncuyu bir sezonluk olarak kiraladı.

Stoke City'nin halen sözleşmeli futbolcusu olan Ndiaye'nin piyasa değeri 8.5 milyon Euro'dur...