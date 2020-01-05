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Deny Harmash'ı transfer etti

'in 17'inci haftasında mağlubiyeti ile ligin ilk yarısını kapatan , ilk trasnferini gerçekleştirdi. temsilcisi ’nın takımından ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. eşliğinde ’ye gelen Denys Harmash, yeşil mavili ekibin ’daki kamp programına katıldı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 5.1.2020 21:49
Çaykur Rizespor Deny Harmash'ı transfer etti

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Çaykur Rizespor, Ukrayna Ligi takımlarından Dinamo Kiev forması giyen orta saha oyuncusu Denys Harmash'ı 6 aylığına kiraladı.

Çaykur Rizespor, orta sahasını Denys Harmash ile güçlendirdi. Mavi yeşilli ekip, Ukraynalı milli futbolcu ile Denys Harmash'ı Dinamo Kiev'den sezon sonuna kadar kiraladı. Harmash, Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile birlikte bugün takımın kamp yaptığı Antalya'ya geldi.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon Kiev forması ile 20 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ukrayna milli takımında da 2011 yılından beri forma giyen Harmash, milli takım forması ile 30 maça çıktı ve bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.

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Çaykur Rizespor Deny Harmash'ı transfer etti
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