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'dan 3 transfer birden

ekiplerinden Hes Kablo , 3 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Süper Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamlayan ve ikinci yarıya daha iddialı bir kadroyla girmek isteyen sarı kırmızılılar , ve ile sözleşme imzaladı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 9.1.2020 20:58 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 21:03
Kayserispor'dan 3 transfer birden
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, 3 futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kayseri ekibi, verdiği asker selamından sonra Alman takımı St. Pauli'nin sözleşmesini feshettiği Türk futbolcu Enver Cenk Şahin ile 6 aylık sözleşme imzaladı.

Hırvatistanın Rijeka kulübünde forma giyen Zoran Kvrzic ile 2,5 yıllık anlaşmaya varan Kayserispor ayrıca Çekya 1. Lig takımlarından Mlada Boleslav'da forma giyen Bosna Hersekli forvet Muris Mesanovic ile de 6 aylık sözleşme imzaladı.

Öte yandan 3 futbolcunun da takımın Antalya'daki kampına katıldıkları da öğrenildi.

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Kayserispor'dan 3 transfer birden
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