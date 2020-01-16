Kaptan dümende

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, kupa ve ligde oynayacakları maçlar öncesi takım arkadaşlarına uyarılar yaparak, "Hem kupa hem de lig bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın beklentilerini de biliyorsunuz.Ligde Denizlispor ile oynadığımız ve öne geçmemize rağmen kaybettiğimiz maçı unutmayın. Kupada Denizlispor karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alıp, rövanşa rahat gidelim. Ayrıca bu maçta alacağımız galibiyet, ligdeki Kasımpaşa karşılaşması öncesi de moral olur" dedi.