Küme bile düşebilir!

Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesi ile Manchester City'ye 2 yıllık Avrupa kupalarından men cezası gelirken dünya futbol gündemi de sarsıldı. Men cezasının yanı sıraİngiltere Futbol Federasyonu'nun da mercek altına alacağı Manchester ekibi soruşturmaya göre puan silme cezasının yanı sıra küme düşme cezası ile de karşı karşıya kalacak.Karar sonrasında Manchester City'nin yapısının da değişmesi bekleniyor.UEFA'nın kararına destek ise İspanya'dan geldi. La Liga Başkanı Javier Tebas kararı doğru bulduğunu açıklayıp, "UEFA nihayet önlem almaya başladı. FFP kuralları futbolun geleceği için gereklidir. Yıllardır PSG'ye ve Manchester City'ye karşı eylem çağrısı yapıyoruz" dedi.İngiliz basını olayın mali boyutlarını da mercek altına alırken, kulübün kaybedeceği gelir rekor seviyeye ulaştı. Avrupa'dan uzak kalacağı 2 yıllık süreçte Manchester City'ninolarak hesaplanıyor.

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