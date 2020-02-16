Küme bile düşebilir!

Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesi ile Manchester City'ye 2 yıllık Avrupa kupalarından men cezası gelirken dünya futbol gündemi de sarsıldı. Men cezasının yanı sıra tam 30 milyon Euro'luk da para cezası alan İngiliz kulübünün geleceği sarsıntıda.
İngiltere Futbol Federasyonu'nun da mercek altına alacağı Manchester ekibi soruşturmaya göre puan silme cezasının yanı sıra küme düşme cezası ile de karşı karşıya kalacak.
PEP, JUVE'YE GÖZ KIRPIYOR
Karar sonrasında Manchester City'nin yapısının da değişmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmak isteyen bazı oyuncuların ayrılacağı iddia edilirken, teknik direktör Pep Guardiola'nın Juventus'un başına geçeceği iddia ediliyor.
LA LİGA HAVALARA UÇTU!
UEFA'nın kararına destek ise İspanya'dan geldi. La Liga Başkanı Javier Tebas kararı doğru bulduğunu açıklayıp, "UEFA nihayet önlem almaya başladı. FFP kuralları futbolun geleceği için gereklidir. Yıllardır PSG'ye ve Manchester City'ye karşı eylem çağrısı yapıyoruz" dedi.
2 YILLIK KAYIP 1 MİLYAR 343 MİLYON TL
İngiliz basını olayın mali boyutlarını da mercek altına alırken, kulübün kaybedeceği gelir rekor seviyeye ulaştı. Avrupa'dan uzak kalacağı 2 yıllık süreçte Manchester City'nin zararı tam 170 milyon pound (1 milyar 343 milyon Türk Lirası)
olarak hesaplanıyor.