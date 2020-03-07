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'in 25. haftasında lider deplasmanda 'nin konuğu oluyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni stadı 'de oynanan mücadele saat 17.00'de başladı. Zorlu karşılaşmada düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımı sabah.com.tr/spor sayfasında...

Giriş Tarihi: 7.3.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 16:52 ABONE OL
Göztepe - Medipol Başakşehir | CANLI

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi gidişini sürdürüp liderliğini devam ettirmek istiyor. Ev sahibi Göztepe ise taraftarlarının önünde kazanmak amacında...

CANLI ANLATIM


İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Andre Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

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Göztepe - Medipol Başakşehir | CANLI
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