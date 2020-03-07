Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede konuk ekip Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde iyi gidişini sürdürüp liderliğini devam ettirmek istiyor. Ev sahibi Göztepe ise taraftarlarının önünde kazanmak amacında...
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Andre Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba