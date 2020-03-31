Bu sınavdan çok şey öğrendim

23 Mart'ta "Yapılan test sonuçlarına göre Koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır"
diyerek tüm
sevenlerini üzen
G.Saray Teknik
Direktörü Fatih
Terim dün taburcu
oldu. Hastaneden
yapılan açıklamada "Her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur"
denildi. Tecrübeli hoca
hastane çıkışı sosyal
medyadan duygularını
şöyle dile getirdi:
"HEPİMİZ SABIRLA SINANIYORUZ"
"Tüm dünyanın geçirdiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla.
Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina sürecinden sonra aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım."
ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
Terim, tüm sağlık çalışanlarına, arkadaşlarına, ailesine ve taraftarlara teşekkür ederek, "Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.
YUSUF GÜNAY DA TABURCU EDİLDİ
Galatasaray'a bir müjdeli haber de Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi. 7 gündür kontrol altında olan Günay taburcu olduğunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." Bu arada 18 Mart'tan bu yana hastanede olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi hastanede sürüyor.