Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu sınavdan çok şey öğrendim

Bu sınavdan çok şey öğrendim

8 gün tedavi gören taburcu oldu ve duygularını paylaştı: "Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Daha çok affedip, daha az üzüleceğim"

Giriş Tarihi: 31.3.2020 ABONE OL
Bu sınavdan çok şey öğrendim
23 Mart'ta "Yapılan test sonuçlarına göre Koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır" diyerek tüm sevenlerini üzen G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim dün taburcu oldu. Hastaneden yapılan açıklamada "Her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur" denildi. Tecrübeli hoca hastane çıkışı sosyal medyadan duygularını şöyle dile getirdi:

"HEPİMİZ SABIRLA SINANIYORUZ"
"Tüm dünyanın geçirdiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla. Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina sürecinden sonra aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım."

ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
Terim, tüm sağlık çalışanlarına, arkadaşlarına, ailesine ve taraftarlara teşekkür ederek, "Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

YUSUF GÜNAY DA TABURCU EDİLDİ
Galatasaray'a bir müjdeli haber de Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi. 7 gündür kontrol altında olan Günay taburcu olduğunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." Bu arada 18 Mart'tan bu yana hastanede olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi hastanede sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu sınavdan çok şey öğrendim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA