Bu sınavdan çok şey öğrendim

23 Mart'tadiyerek tümsevenlerini üzenG.Saray TeknikDirektörü FatihTerim dün taburcuoldu. Hastanedenyapılan açıklamadadenildi. Tecrübeli hocahastane çıkışı sosyalmedyadan duygularınışöyle dile getirdi:"Tüm dünyanın geçirdiği bir sınav bu.Bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina sürecinden sonra aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım."Terim, tüm sağlık çalışanlarına, arkadaşlarına, ailesine ve taraftarlara teşekkür ederek, "Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.Galatasaray'a bir müjdeli haber de Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan geldi. 7 gündür kontrol altında olan Günay taburcu olduğunu sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: "Bir hafta süren tedavi sürecim başarıyla tamamlanarak an itibariyle taburcu oldum. Ulus Liv Hospital doktorları ile sağlık personeline ve şifa dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyor, tüm hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." Bu arada 18 Mart'tan bu yana hastanede olan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi hastanede sürüyor.