Yenilirsek ihale bana kalacaktı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Koray Palaz'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayına katılarak kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Beşiktaş forması giydiği dönemde Galatasaray'la ilgili anısını paylaşan Cenk, "Çarşamba günü düğünüm vardı. Cumartesi de Galatasaray'la kritik bir derbi oynayacaktık. Maça çıkarken, üzerimde büyük bir gerginlik vardı, yenilirsek ihale bana kalır diye.
Oyuna sonradan girdim, topu Mario Gomez'e çıkardım, o da golü attı. Orada 'Oh be' dedim. Galatasaray ilk devrede bayağı bir gol kaçırmıştı, çok korkmuştum" dedi.
Ailemin duasını almadan çıkmam
Nasıl Beşiktaşlı olduğunu anlatan Cenk, "Babamın bir arkadaşı vardı. Beni Beşiktaşlı yapan da o. İlk aldığım forma Beşiktaş formasıydı. Hangi isim vardı hatırlamıyorum ama Sergen Yalçın olabilir" dedi. Cenk maç öncesi ritüeli hakkında da, "Takım otobüsünde stada giderken en son eşim ve babamı görüntülü ararım, çocuklarımı görürüm. Onların duasını alıp, maça çıkarım" açıklamasında bulundu.
CENK'LE SORU CEVAP
En sevdiğin sanatçılar?
Sezen Aksu, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses, Sıla
Teknen olsaydı adı ne olurdu?
Tosun Paşa
Oğlunun futbolcu olmasını ister misin?
İsterim. Sırtında neden Tosun yazıp 23 numaralı formayla oynamasın?
Neden 23 Numara?
Gaziantep'e devre arasında gelmiştim. Çok seçenek yoktu, en çok hoşuma giden 23 numaraydı. Michael Jordan, David Beckham gibi isimler giyiyordu. İlk sezonum iyi geçince uğurum oldu.
Kimlerle aynı takımda olmak isterdin?
Zinedine Zidane. Ronaldinho. Brezilyalı Ronaldo.
Beşiktaş'tan en çok kimi özledin?
Atınç, Necip, Oğuzhan, Olcay, Tolga Zengin, Caner. Hep birlikteydik, bir aile gibiydik aslında biz.