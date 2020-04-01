Yenilirsek ihale bana kalacaktı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Koray Palaz'ın sosyal medyada yaptığı canlı yayına katılarak kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Beşiktaş forması giydiği dönemde Galatasaray'la ilgili anısını paylaşan Cenk, "Çarşamba günü düğünüm vardı. Cumartesi de Galatasaray'la kritik bir derbi oynayacaktık.Oyuna sonradan girdim, topu Mario Gomez'e çıkardım, o da golü attı. Orada 'Oh be' dedim. Galatasaray ilk devrede bayağı bir gol kaçırmıştı, çok korkmuştum" dedi.Ailemin duasını almadan çıkmamNasıl Beşiktaşlı olduğunu anlatan Cenk, "Babamın bir arkadaşı vardı. Beni Beşiktaşlı yapan da o. İlk aldığım forma Beşiktaş formasıydı. Hangi isim vardı hatırlamıyorum ama Sergen Yalçın olabilir" dedi. Cenk maç öncesi ritüeli hakkında da, "Takım otobüsünde stada giderken en son eşim ve babamı görüntülü ararım, çocuklarımı görürüm. Onların duasını alıp, maça çıkarım" açıklamasında bulundu.Sezen Aksu, Ebru Gündeş, Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses, SılaTosun Paşaİsterim. Sırtında neden Tosun yazıp 23 numaralı formayla oynamasın?Gaziantep'e devre arasında gelmiştim. Çok seçenek yoktu, en çok hoşuma giden 23 numaraydı. Michael Jordan, David Beckham gibi isimler giyiyordu. İlk sezonum iyi geçince uğurum oldu.Zinedine Zidane. Ronaldinho. Brezilyalı Ronaldo.Atınç, Necip, Oğuzhan, Olcay, Tolga Zengin, Caner. Hep birlikteydik, bir aile gibiydik aslında biz.