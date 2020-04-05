Fenerbahçe'ye İtalyan hoca!

Teknik direktör arayan Fenerbahçe için yeni bir isim ortaya atıldı. İtalyan teknik direktör Eusebio Di Franceso, Türkiye'den bir takımın kendisine teklif yaptığını açıkladı. Bu kulübün Fenerbahçe olduğu iddia edildi. 2017-19 arası Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'yı çalıştıran 50 yaşındaki Di Francesco, "Her türlü deneyime hazır olmalıyım. İngilizce öğrenmeye devam ediyorum. Premier Lig'den teklifler aldım. Ayrıca Türkiye'den de teklif var" şeklinde konuştu.



ROMA'DA 87 MAÇA

İtalya'da başta Roma olmak üzere Pescara, Lecce, Sassuolo ve Sampdoria'nın teknik direktörlüğünü yapan Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder'li Roma'nın başında 87 maça çıkıp Serie A gibi zor bir ligde 1.79 puan ortalaması yakaladı. Son olarak Sampdoria'da görev yapan Di Francesco, Ekim 2019'dan bu yana boşta bulunuyor. Sportif direktörlük için İtalyan Braida ile görüştüğü ortaya çıkan Fenerbahçe'de bu ortamda Di Francesco iddiası heyecana neden oldu.

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