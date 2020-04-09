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, Feghouli'nin yerine Trezeguet'yi alacak!

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren 'ın gündemine yeniden Trezeguet geldi. Sarı-kırmızılı ekip, 'da oynadığı dönemde çok istediği ancak ekibi 'ya kaptırdığı Mısırlı için girişimlere başladı. Fransız basınında yer alan habere göre, Feghouli'nin yerine Trezeguet gelecek.

Giriş Tarihi: 9.4.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 9.4.2020 13:23 ABONE OL
Galatasaray, Feghouli'nin yerine Trezeguet'yi alacak!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, corona virüsü sebebiyle liglerin askıya alındığı dönemde transfer çalışmalarına devam ediyor. Şampiyonluk yarışının içinde olan sarı-kırmızılı takımda, deneyim teknik adam Fatih Terim'in raporları doğrultusunda kadroda değişim yaşanacak.

Fransız gazeteci Manu Lonjon, Twitter hesabından Galatasaray'ın gündemindeki futbolcuyu duyurdu. Sarı-kırmızılı takımın Mısırlı yıldız Trezeguet ile görüşmeleri ilerlettiğini yazdı. Adı Beşiktaş'la da anılan deneyimli kanat oyuncusunu, Kasımpaşa'da oynadığı dönemde de isteyen ancak Aston Villa'ya kaptıran Cimbom, bu kez işi bitirmek istiyor.

Lonjon'un iddiasına göre, Galatasaray sezon sonunda Sofianne Feghouli'yi elden çıkarabilirse yerine Trezeguet'yi alacak.

25 yaşındaki yıldız, sezon başında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan İngiliz takımı Aston Villa'ya 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Premier Lig'de 31 maça çıkan Trezeguet, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

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Galatasaray, Feghouli'nin yerine Trezeguet'yi alacak!
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