Fenerbahçe Allahyar'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'ye sezon başında büyük umutlarla gelen Allahyar Sayyadmanesh'den sarı-laciverli ekipteki macerası kısa sürdü. İran'ın Esteghlal takımından alınan ve 5 yıllık kontrat yapılan 19 yaşındaki futbolcuyla yollar ayrıldı.

İran basınından tasnimnews.com adlı internet sitesi, "Fenerbahçe Sayyadmanesh'in sözleşmesini feshetti" ifadeleriyle ayrılığı duyurdu. Haberin detaylarında genç forvetin, sezon başında İstanbulspor'a kiralandığı ancak TFF 1. Lig'de de sadece 7 maçta oynayabildiği yazıldı.

Allahyar Sayyadmanesh gol atamadığına vurgu yapılırken, İstanbulspor'da bile beklentileri karşılayamadığı ifade edildi.

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