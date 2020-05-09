Tüm dünya corona virüsü salgınıyla savaşırken, bu mücadelede en büyük görev sağlık çalışanlarına düşüyor. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarının en büyük motivasyon kaynağı ise kendilerine gösterilen destek.

Galatasaray'ın yıldızı Feghouli de bir sağlık çalışanının mesajını karşılıksız bırakmadı. Hastanede giydiği tulumun arkasına, '89 Feghouli' yazan sağlıkçıya yıldız futbolcudan destek geldi.

Sağlık çalışanı, Twitter'da paylaştığı fotoğrafa Cezayirli futbolcuyu etiketledi. Deneyimli yıldız da bu fotoğrafı, "Allah seni korusun kardeşim" notuyla kişisel hesabından paylaştı.

Feghouli'nin bu paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

İşte Feghouli'nin o paylaşımı: