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'ın hocası Bruce: "'in başlaması için erken"

Corona virüsü salgını nedeniyle araya giren 'in haziran ayında başlatılması planlanıyor. Ancak birçok isim şimdiden endişelerini dile getirmeye başladı. 'ın teknik direktörü , futbolcuların en az 6 hafta hazırlık sürecinin olması gerektiğini ve lige başlamak için erken olduğunu belirtti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 17.5.2020 17:56 ABONE OL
Newcastle United'ın hocası Bruce: Premier Lig'in başlaması için erken

Yeni tip corona virüsü (Covid 19) salgını nedeniyle askıya alınmasının ardından yeniden başlaması gündeme gelen İngiltere Premier Lig'in temsilcilerinden Newcastle United'ın teknik direktörü Steve Bruce, futbolcuların yeniden oynayacak düzeye gelmelerinin en erken haziran ayı sonunu bulacağına inandığını söyledi.

İngiliz basınına konuşan Bruce, ligin mart ayının ortalarından bu yana askıda kaldığını hatırlatarak, "8 haftadır oynanmayan bir lig var. Oyuncular muhtemelen kariyerlerindeki en büyük arayı yaşıyor. Liglerin yeniden başlaması için en az 6 hafta hazırlık sürecine girmeliler ve 6 tane hazırlık maçına çıkmalılar. Ancak bu şekilde ligde maça çıkacak düzeye gelirler." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de birçok teknik direktörün aynı endişeleri yaşadığını savunan 59 yaşındaki teknik adam, "Futbolcuları forma sokmak için bize zaman verilmeli. Yeterince hazır olmadan maça çıkarlarsa sahada yürüyecek halleri kalmaz. Haziran sonundan önce lig kesinlikle başlamamalı." ifadelerini kullandı.

Konu üzerine görüşlerini aktaran Watford'un teknik direktörü Nigel Pearson da ligin kısa sürede açılması halinde futbolcuların sağlık durumunun tehlikeye girebileceğini vurguladı.

İngiliz hükümetinden geçen hafta yapılan açıklamada, liglerin tekrar başlatılması için "açık kapı bırakıldığı" ifade edilmişti.

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Newcastle United'ın hocası Bruce: "Premier Lig'in başlaması için erken"
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