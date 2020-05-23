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Diagne'den flaş itiraf!

'ın 'dan satın aldığı ancak performansından memnun kalmadığı için ekibi Club Buregge'e kiraladığı , burada da kendini beğendiremedi. Önümüzdeki sezon hangi takımda görev alacağı belli olmayan Senagalli geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Diagne'nin sözleri...

Giriş Tarihi: 23.5.2020 14:12 ABONE OL
Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!

'ın sezon başında Ligi ekiplerinden 'a kiraladığı , burada hocasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle kalmıştı.

Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!

Yeni sezonda 'a dönüp dönmeyeceği merak edilen golcü futbolcu, kariyerine ve dedikodularına dair birçok konuyu 'a verdiği röportajda konuştu. İşte Senegalli futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar...

Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!

forması giyerken kendisini Newcastle, Everton ve 'ın da istediğini söyleyen Diagne, sonuç olarak Brugge ile anlaştığı ve 'nde oynadığı için memnun olduğunu dile getirdi.

Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!

Senegalli golcü, Brugge Teknik Direktörü Clement'in kendisine "Seni 'nde oynatmak için aldık. Bizi gruptan çıkar" dediğini söyledi.

Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!

maçında kaçırdığı penaltıya da değinen Diagne, "Penaltı atışını benim kullanmamı istemediler ama o an adrenalim seviyem çok yüksekti ve ben atmak istedim. Ancak kaçırdıktan sonra herkesten özür dilememe rağmen beni bıraktı ve A takıma almadı. Yerime çağırdığı oyunculara saygı duyuyorum ama benim seviyemde değillerdi" dedi.

Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Diagne, şunları kaydetti:
'da oynadığım için çok mutluyum ama beni takımda tutmak isteyip istemediklerini bilmiyorum. Henüz onlarla konuşmadım. Bazıları 'ın yüksek maaşlı oyuncuları satacağını söylüyor ama bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Eğer beni satmaya karar verirlerse, kendi stilime uygun bir yer bulacağımdan eminim.

Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!

Sosyal medya hesabından son günlerde adının da anıldığı Nottingham Forest paylaşımı yapmasına ilişkin de konuşan 28 yaşındaki yıldız futbolcu, "Bunu paylaştım ama üzerinde logo olduğunu bilmiyordum. Resmi hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!

Son olarak Premier Lig'e transferine değinen Diagne, sözlerini şöyle tamamladı:
'de konuştuğum tek kişi Trezeguet. Bana sürekli 'İngiltere'ye gel' diyor. Güçlü bir forvetim. Hava toplarında iyiyim ve bitiriciyim. Bildiğim tek şey, 'da ya da başka bir yerde yeniden oynamak ve goller atmak için sabırsızlandığım.

Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!
Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!
Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!
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Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!
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