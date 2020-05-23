Galatasaray Diagne'den flaş itiraf!

Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Diagne, şunları kaydetti:

Galatasaray'da oynadığım için çok mutluyum ama beni takımda tutmak isteyip istemediklerini bilmiyorum. Henüz onlarla konuşmadım. Bazıları Galatasaray'ın yüksek maaşlı oyuncuları satacağını söylüyor ama bu ne anlama geliyor bilmiyorum. Eğer beni satmaya karar verirlerse, kendi stilime uygun bir yer bulacağımdan eminim.