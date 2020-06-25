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'a süper kaleci! 19 yaşında...

Corona virüsü arasında çalışmalarına hız veren bordo-mavililer lig bitmeden transferleri sonlandırmak için girişimlerini sıklaştırdı. Takıma direkt katkı edecek futbolcuların yanı sıra genç futbolculara da yönelen bordo-mavililer yıldız bir ismi kadrosuna kattı. İşte 'un yeni yıldızı ve transfer detayları...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 21:20 Son Güncelleme: 25.6.2020 21:21 ABONE OL
Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen 'da bir yandan da çalışmaları devam ediyor.

Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen bordo-mavililer kadro çalışmalarına başladı.

Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

Takıma direkt etki edecek oyuncuların dışında Fırtına genç futbolculara da yönelmeye devam ediyor.

Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

Bu bağlamda çalışmalarına devam eden yıldız bir isim ile anlaşma sağladı.

Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

Bordo-mavililer Altınordu'nun 19'luk kalecisini kadrosuna kattı.

Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

MUHAMMET TAHA TRABZONSPOR'DA

Kulübü uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Altınordu'nun milli kalecisi Muhammet Taha Tepe için Altınordu ile anlaşmaya vardı. Altınordu ve Trabzonspor arasında gerçekleşen pazarlıklar geçtiğimiz gün itibariyle son buldu.

Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

310 BİN EURO YETİŞTİRME BEDELİ

bir süre sorun yaşadığı Altınordu Kulübü ile Muhammet Taha Tepe için 310 bin Euro (2 milyon 300 bin TL) karşılığında anlaşmaya vardı. Bordo Mavililer yetiştirme bedeli olan 630 bin TL'yi de bonservise ekletti.

Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

ANLAŞMA 5 YILLIK

5 yıllığına el sıkışan taraftarlar böylelikle Salih ve Atakan transferinde oluşan krizi de aşmış oldu.

Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

250 bin TL maaş Oyuncuya da 250 bin TL seviyelerinde bir maaş vermeyi planlayan Bordo Mavililer döneminin açılmasıyla birlikte oyuncuyu Trabzon'a getirip imzayı attıracak.

Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

TRABZONSPOR ŞEHRE ÇAĞIRDI

Oyuncunun Trabzon'da antrenmanlarına devam etmesini isteyen Bordo Mavililer bir an önce Trabzon'a gelip takıma katılmasını Altınordu'dan talep etti. Niğde'de forma giyen oyuncunun durumu ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

KUPADA ŞOV YAPMIŞTI

Niğde Anadolu FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekini Antalyaspor'a seri penaltı vuruşları sonucunda elemiş, 19 yaşındaki kalecisi Muhammet Taha Tepe maça damga vurmuştu. (61Saat)

Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...
Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...
Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...
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Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...
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