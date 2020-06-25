Trabzonspor'a süper kaleci! 19 yaşında...

310 BİN EURO YETİŞTİRME BEDELİ

Trabzonspor bir süre sorun yaşadığı Altınordu Kulübü ile Muhammet Taha Tepe için 310 bin Euro (2 milyon 300 bin TL) karşılığında anlaşmaya vardı. Bordo Mavililer yetiştirme bedeli olan 630 bin TL'yi de bonservise ekletti.