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futbola geri dönme kararı aldı

, , gibi takımlarda oynayan Hollanda futbolunun efsane isimlerinden , futbolu bırakma kararından vazgeçti. Robben, Hollanda Birinci Ligi (Eredivisie) takımlarından Groningen'de kariyerine devam edecek.

AA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 19:21 Son Güncelleme: 27.6.2020 19:28 ABONE OL
Arjen Robben futbola geri dönme kararı aldı

Arjen Roben'in, yeni sezondan itibaren Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Groningen'de aktif kariyerine tekrar başlamayı planladığı duyuruldu.

Groningen Kulübünden yapılan açıklamada, alt yapılarından yetişen 36 yaşındaki Robben'in, yeni sezonda kendi formaları altında futbola geri dönmek istediği belirtilirken, oyuncunun hazır olmak için haftalardır takımla antrenmanlara çıktığı ifade edildi.

Robben, konuyla ilgili video paylaşımında, takımla son haftalarda sık sık görüşme yaptığını aktararak, "Groningen takımında futbolcu olarak sahalara geri dönmek için çalışıyorum. Bu olur mu, onu şu an bilmiyorum. Fakat bildiğim şey, bu işin olmaması gösterdiğim çabadan ve motivasyonumdan kaynaklanmaz. Şu anda benim hayalim, Groningen forması ile futbol oynamak." değerlendirmesinde bulundu.

Groningen takımının, Robben ile birlikte konuyla ilgili yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Kariyerinde Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Robben, geçen sene aktif futbol kariyerini noktalama kararı almıştı.

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Arjen Robben futbola geri dönme kararı aldı
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