Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Pereira Galatasaray maçında yok

Süper Lig'in 29'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 52'inci dakikasında bordo-mavililerin Portekizli ismi Pereira sarı kart ile cezalandırıldı.
Hakeme yoğun itirazda bulunduğu gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırılan yıldız futbolcu cezalı duruma düştü.
GALATASARAY MAÇINDA YOK
Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'la olan sözleşmesini bir yıl uzatan tecrübeli futbolcu gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan zorlu Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.