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'un tecrübeli futbolcusu Pereira maçında yok

'in 29'uncu haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Zorlu karşılaşmanın 52'inci dakikasında bordo-mavililerin Portekizli futbolcusu Pereira, hakem Abdülkadir Bitigen'e yoğun itirazlarda bulununca ile cezalandırıldı. Yıldız futbolcu gelecek hafta oynanacak olan maçında forma giyemeyecek.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 22:31 Son Güncelleme: 27.6.2020 22:32 ABONE OL
Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Pereira Galatasaray maçında yok

Süper Lig'in 29'uncu haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 52'inci dakikasında bordo-mavililerin Portekizli ismi Pereira sarı kart ile cezalandırıldı.

Hakeme yoğun itirazda bulunduğu gerekçesiyle sarı kart ile cezalandırılan yıldız futbolcu cezalı duruma düştü.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'la olan sözleşmesini bir yıl uzatan tecrübeli futbolcu gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak olan zorlu Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

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Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Pereira Galatasaray maçında yok
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