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'den çok konuşulacak karar! 2 teknik adam

'de gelecek sezon için konusunda belirsizlik sürüyor. Başta , , Bjelica ve Pellegrini olmak üzere birçok isimle adı anılan Fenerbahçe, flaş bir karar aldı. Sarı-lacivertliler buna göre 2 teknik adama teklif götürecek.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 14:15 Son Güncelleme: 30.6.2020 14:18 ABONE OL
Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam

'de teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusuydu.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam

Bu sezondan itibaren transfer çalışmalarına başlayan ve kadroya katılacak isimlerle telefon görüşmeleri yapan yabancı hoca konusunda ısrarcıydı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam

Ancak Başkan gelecek sezonu milat olarak görüyor ve ligi tanıyan bir isim olmasını istiyor. Bu nedenle ismi listenin tepesinde yer aldı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam

Başkan ve gelecek sezon sportif direktör olacak yaptıkları son toplantıda ismi üzerinde uzlaştı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam

Ayrıca, 'un yardımcılığı için Altay teknik direktöre 'ın kapısı çalınacak.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam

Bulut, Sarı-Lacivertli takıma gelmeye sıcak bakarken Koşukavak'ın Bulut'un yardımcılığını konusunda nasıl bir karar vereceği ise merak konusu...

Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam

MEHMET YOZGATLI İLE BİRLİKTE GELECEK

Başkan Koç ve Belözoğlu son toplantı sonrası teknik direktörlük için isminde karar kıldı.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam

Sezon sonu ile sözleşmesi bittikten sonra Bulut ile masaya oturulacak. Alanyaspor'daki ekibinde yer olan Mehmet Yozgatlı'nın da 'de göreve gelmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam

YALÇIN KOŞUKAVAK TEKNİK EKİBE!

'nun adaylarından olan 'a ise 'un ekibinde yer alması teklif edilecek.

Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam

Fanatik'in haberine göre Altay'ı çalıştıran Koşukavak'ın bu teklife nasıl cevap vereceği ise şimdiden merak konusu...

Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam
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Fenerbahçe'den çok konuşulacak karar! Yeni sezonda 2 teknik adam
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