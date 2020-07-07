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Fenerbahçeli tepkisinin sebebini açıkladı!

'in 31. haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye damga vuran anlardan birinde ise vardı. Deneyimli futbolcu oyundan alındıktan sonra yedek kulübesindeki sinirli tavırlarıyla ekrana yansırken, maç sonrası gösterdiği tepkiyle ilgili açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:39 Son Güncelleme: 7.7.2020 22:40 ABONE OL
Fenerbahçeli Deniz Türüç tepkisinin sebebini açıkladı!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Son 10 dakikaya 1-0 geride giren sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu'nun 81. dakikadaki golüyle puanı kurtardı. Sarı lacivertlilerde Deniz Türüç, 70. dakikada yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Yedek kulübesinde sinirli görüntüsüyle dikkat çeken Deniz Türüç, konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Maç sonrası tepkisinin sebebini açıklayan Deniz Türüç, "Maçın adrenaliniyle verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum. Rakip takım adına 'Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık.' diyorum. Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz goleydi" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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Fenerbahçeli Deniz Türüç tepkisinin sebebini açıkladı!
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