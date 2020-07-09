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: Önümüzdeki maç Burak'ı kullanacağımızı düşünmüyorum

'in 31'inici haftasında Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren sahasında 'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar zorlu mücadelede sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 'la ilgili, "Gökhan ve Burak Yılmaz sakatlandı ve çıktı, önümüzdeki maçta Burak'ı kullanacağımızı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 23:36 Son Güncelleme: 9.7.2020 23:37 ABONE OL
Sergen Yalçın: Önümüzdeki maç Burak'ı kullanacağımızı düşünmüyorum

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı 32 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa karşısında geri dönmenin çok kolay olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "Kasımpaşa çok güçlü bir takım, fizik gücü de var, oyun gücü de var. Biz çok zorlu bir maç oynadık, oyuncular tarafından da bakıyorum; gerçekten maça çıkmak çok zor. Tek dileğim sezonun en kısa süre içerisinde sakatlık olmadan tamamlanması. Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda futbolcularım sahaya karakter koydu. İnşallah kalan üç maçı da kazanmak istiyoruz ama zorlu maçlarımız var. Umarım bu maçları kazanıp en iyi yerde bitiririz" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇTA..."

Gökhan ve Burak'ın Malatyaspor karşısında oynayamayacağını ifade eden Yalçın, "Gökhan ve Burak Yılmaz sakatlandı ve çıktı, önümüzdeki maçta Burak'ı kullanacağımızı düşünmüyorum. Herkes iyi niyetli bir şekilde mücadele ediyor, biz de bir şey diyemiyoruz. En iyi ve sağlıklı şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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Sergen Yalçın: Önümüzdeki maç Burak'ı kullanacağımızı düşünmüyorum
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