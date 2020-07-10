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A planı Volkan B planı Serkan

Giriş Tarihi: 10.7.2020 ABONE OL
A planı Volkan B planı Serkan
Muslera'nın yokluğunda son 5 maçta 13 gol yiyen Okan Kocuk sınıfta kaldı ve yeni yedek kaleci arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar Başakşehir'de formayı unutan Volkan Babacan'ı listenin ilk sırasına yazdı. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek 31 yaşındaki file bekçisinin kiralık da olsa kadroya katılması için çaba harcandığı öğrenildi. Öte yandan 16 senedir Süper Lig'de görev yapan, Konyaspor'un 1 numarası Serkan Kırıntılı ile de temas kurulduğu belirtildi. Fatih Terim'in A Milli Takım'a kazandırdığı 35 yaşındaki Serkan, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Muslera dönene kadar 2 ay kaleyi devralacak tecrübeli ama düşük maliyetli bir isim arayan sarı-kırmızılılar listenin ilk sırasına Volkan, ikinci sırasına Serkan'ın ismini yazdı.

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