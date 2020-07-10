A planı Volkan B planı Serkan

Muslera'nın yokluğunda sonsınıfta kaldı ve yeni yedek kaleci arayışları başladı. Sarı-kırmızılılar Başakşehir'de formayı unutan Volkan Babacan'ı listenin ilk sırasına yazdı. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek 31 yaşındaki file bekçisinin kiralık da olsa kadroya katılması için çaba harcandığı öğrenildi. Öte yandan 16 senedir Süper Lig'de görev yapan, Konyaspor'un 1 numarası Serkan Kırıntılı ile de temas kurulduğu belirtildi.Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.tecrübeli ama düşük maliyetli bir isim arayan sarı-kırmızılılar listenin ilk sırasına Volkan, ikinci sırasına Serkan'ın ismini yazdı.