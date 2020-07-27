Alberth Elis Fenerbahçe'ye göz kırptı!

Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bilinen Alberth Elis'ten önemli açıklamalar geldi. Honduraslı futbolcu, La Prensa'ya yaptığı açıklamalarda geleceğine ilişkin konuşurken, kariyerinde oynamak istediği takımı da duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre gelecek aralık ayında kulübü Houston ile sözleşmesi sona erecek Elis'e yeni kontrat önerildi ancak oyuncu bu teklifi kabul etmedi.

Elis, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Kulübüm burada birkaç yıl daha devam etmemi ve sözleşme yenilememi teklif etti. Tanrı bana yardım etti ve bu teklifi aldım. O, benim çabamı görüyor, bu sebeple minnettarım." dedi.

FENERBAHÇE, CELTIC, ANDERLECHT...

Elis, konuşmasının devamında kendisine transfer teklifi yapan dev kulüplere dair da konuşurken, "Onlar kendi liglerinde çok büyük takımlar ve büyük bir geçmişe sahipler. Ben de bu büyüklükte kulüplerin beni görebilmesi ve arayabilmesi için çalışıyorum." yorumunu yaptı.

CHELSEA'Yİ HAYAL EDİYOR

Öte yandan Elis, hayalinin Chelsea'de forma giymek olduğunu ifade ederken, "Hayalim Chelsea. Çocukluğumdan beri Chelsea'yi takip ediyorum. Keşke oraya gidebilsem." dedi.